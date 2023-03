Twee verdachten aangehouden voor schietpartij op straat in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft dinsdagochtend twee verdachten aangehouden van het schietincident op vrijdag 3 maart in de Philipslaan in Roosendaal. Het gaat om mannen van 35 en 19 jaar. Naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht.

De twee aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Zij werden dinsdagmorgen aangehouden in Sint Willebrord en Roosendaal.

De hoofdverdachte is de 32-jarige Fouad El M. uit Breda die oorspronkelijk uit Roosendaal komt. Hij is nog niet opgepakt. De politie betitelt hem als vuurgevaarlijk. ,,,,Als je hem tegenkomt: benader ’m uiteraard niet. Hij schuwt het geweld niet”, zei ze daar eerder over. De twee andere verdachten van het schietincident zitten voorlopig vast.

Op klaarlichte dag

De wijk Kalsdonk was op 3 maart in rep en roer toen in de Philipslaan op klaarlichte dag meerdere malen werd geschoten. Een 19-jarige man raakte hierbij gewond.

Burgemeester Han van Midden kondigde na de wildwesttaferelen meteen maatregelen aan. ,,Het zit me hoog. Dit is niet zomaar een incident. Dit is er écht een te veel”, zei Van Midden toen. Niet veel later werden er twee camera’s in de wijk geplaatst, die minstens een maand blijven staan.

Weer een melding

Afgelopen maandagavond werd in de wijk Kalsdonk opnieuw melding gedaan van een schietincident. De politie deed uitgebreid onderzoek en concludeerde dat het waarschijnlijk niet om een schietpartij ging.

Volledig scherm Bij een schietincident op de Philipslaan is vrijdag rond 16.15 uur een man gewond geraakt. © Videostill