Twee vakantieparken, hotel en nieuwe attractie naast Skidome

Provincie vindt het sluipver­keer op N640 bij Hoeven wel meevallen

10:11 HOEVEN - Sluipverkeer is in Halderberge een groeiende bron van ergernis. Sinds de Oudenbossche Koepelbaan open is, kwam de verkeersdruk op wegen in Bosschenhoofd en Hoeven te liggen. De gemeente neemt maatregelen om de verkeersoverlast door Bosschenhoofd te beperken, in Hoeven is de provincie aan zet.