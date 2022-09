Twee Roosenspelden bovenop op de Mont Ventoux

Start van ColSensation

Suijkerbuijk stond letterlijk aan de wieg van ColSensation. Hij wilde meedoen aan Alpe D’HuZes, maar omdat dat zo vol was, besloot hij een eigen evenement te organiseren in 2012. En zo ontstond ColSensation. In de jaren die volgden, was hij voorzitter van het evenement. Daarnaast is hij lid van het algemeen bestuur van Stichting Team Doelbewust.