Twee Roosendaalse café’s in top 10 van Publieksprijs Misset

Beide kunnen zonder aarzeling duiden waarom juist hun zaken er zo goed voorstaan in de tussenstand van het vakblad. ,,Wij hebben de grootste huiskamer van Roosendaal’’, zegt Maike Matthijssen. Om er aan toe te voegen: ,,Maar de Drie W’s de meest knusse.’’

Herkenbaarheid is een belangrijke graadmeter. ,,Bij alle verbouwingen was dat een factor, ook bij de meest recente. Het Wapen moest het Wapen blijven, alleen iets meer naar deze tijd getrokken.’’ Hijman snapt heel goed wat zijn collega daarmee bedoelt: ,,Ons café moet een heerlijk warm bad zijn. Gastvrij. Dat straalt het Wapen ook uit.’’

Populairiteit

Voor Misset Horeca is de Publieksprijs een belangrijke aanvulling op de vakprijs, die al sinds 1992 bestaat. ,,We zien de populariteit ook toenemen’’, legt redacteur Michael Simon uit. De ruim 8600 stemmen die inmiddels zijn uitgebracht duiden daarop. ,,Vaak was de eindstand lager dan wat deze tussenstand laat zien.’’ Volgens Simon is van doorslaggevend belang dat de deelnemers hun gasten weten te mobiliseren om te stemmen. Inzet van sociale media is cruciaal maar kan averechts werken als de oproep niet geloofwaardig is, is daarbij zijn kanttekening.

Volledig scherm Maaike Matthijssen van Het Wapen van Roosendaal © Herbert Kats

De twee Roosendaalse café’s zien dat hun acties breed zijn opgepakt. Ze hebben hun netwerk stevig ingezet. ,,Via onze gasten en zelfs scholen’’, zegt Maaike Matthijssen. Dat het echt aanslaat kan Haroun Hijman wel verklaren: ,,We zijn zeer betrokken bij onze gasten, luisteren goed en leveren maatwerk.’’ Hij houdt nog wel een slag om de arm, als het om de eindstand gaat. ,,Het goeie begin is er. We hopen dat we allebei in de top vijf eindigen.’’ Maaike: ,,Daar moeten we dan maar samen voor zorgen.‘’

Koploper

De helft van de plaatsen in de top 10 is op het moment voor Brabantse café’s, met als koploper Herberg d’n Brouwer uit het plaatsje Zeeland. Alleen Nijmegen heeft –net als Roosendaal- twee zaken in de top tien. Breda één: Publieke Werken op nummer 9. De Commerce in Kruisland staat op 29. Stemmen voor de Caféprijs kan nog tot en met zondag 13 oktober. Vorig jaar won Goesting uit Venray.