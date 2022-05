Twee rijstroken A17 richting Roosendaal dicht door kraanwagen met pech

Minder verkeerson­ge­val­len met slachtof­fers in Brabant, rotondes voor fietsers beduidend onveiliger

Het aantal verkeersongevallen waarbij één of meer slachtoffers vielen, is de laatste jaren landelijk met 1,75 procent gedaald. In Brabant is die daling ook zichtbaar met 7,6 procent minder ongevallen. Met name rotondes binnen de bebouwde kom blijken onveilig zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van verkeersbureau VIA.

21 mei