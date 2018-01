Twee premies bij terugkeer onder het spandoek van De Stem

In de rubriek Wie Wat Waar plaatsen we, in samenwerking met het West-Brabants Archief, elke week een foto uit de archieven van de vroegere BN DeStemfotografen Thom van Amsterdam en Ben Steffen. Het is niet bekend waar en waarom de foto is gemaakt en wie erop staan. Misschien kent u het verhaal achter de foto. Behalve in de krant, plaatsen we de foto's op onze Facebookpagina's. Denkt u iemand op de foto hiernaast te herkennen of weet u waar de foto is gemaakt? Reageer dan via ons speciale e-mailadres of op Facebook.