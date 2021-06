Twee op de drie Roosendalers niet tevreden over de gemeente

Binnenkij­ken bij kunste­naars in Wouw, Heerle en Wouwse Plantage

3 juni WOUW - In het weekend van 5 en 6 juni verzorgt de Stichting Culturele Manifestaties Wouw (CuMaWo) een kunst- en atelierroute in Wouw, Heerle en Wouwse Plantage. Op beide dagen zijn er tuinen met werken van kunstenaars geopend tussen 11.00 en 17.00 uur en kan men een kijkje nemen in ateliers van kunstenaars.