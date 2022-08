Twee nieuwe onderdelen bij 41e Hoevense Polderloop

Geld ophalen

Met de loop wordt opnieuw geld opgehaald voor twee goede doelen, namelijk Roparun team 248, Go4Life en ‘Run4Kids’. De laatste zamelt nu geld in voor kinderen in Oekraïne. Deze goede doelen zijn aanwezig bij de start en finish om te vertellen hoe ze het geld inzetten. Bij het inschrijven kunnen deelnemers een donatie doen. ,,Dat wordt best veel gedaan. Heel mooi om te zien”, vertelt Arnold Augustijn van de organisatie.

Het is lastig voor de organisatie om in te schatten hoe veel deelnemers dit jaar worden verwacht. Augustijn: ,,Maar het parcours ligt er en wij zijn er klaar voor. Iedereen is welkom en we zijn met iedereen blij.” De deelnemers kunnen zich tot zondagavond voorinschrijven via hoevensepolderloop.nl of op de dag zelf. De wedstrijd start om 19.30 vanaf Brede Balrouw 49 in Hoeven.