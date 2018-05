Een evenement wordt pas een gebeurtenis als het gepaard gaat met een relletje vooraf of tijdens. Zoals die ene keer in Oud Gastel. De kerkdienst met muziek van de fanfare liep uit, de burgemeester was niet in de kerk en hield vast aan het tijdstip van acht uur. Zonder Last Post of Wilhelmus werden kransen gelegd. Net toen het gezelschap niet-kerkgangers huiswaarts wilde keren, arriveerde de fanfare alsnog. Wat volgde was een knetterende woordenwisseling tussen burgemeester en fanfare-voorzitter. Vrede op aarde, sneerden de toehoorders, net keurig de twee minuten vol gemaakt.