Twee mensen gewond nadat auto in voortuin Roosendaal belandt, politie vindt lachgascilinder

Oproep: kom jij niet aan een huis in eigen dorp?

Wil jij in jouw dorp of stad wonen? Alleen lukt het maar niet om een sociale huurwoning toegewezen te krijgen? Of gaan koophuizen steeds voor jouw neus weg naar andere kopers? Wij zijn op zoek naar jongeren die graag in hun eigen plaats willen wonen, maar er steeds niet tussen komen. We horen graag waar zij zoal tegenaan lopen tijdens hun zoektocht.

22 september