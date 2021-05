Twee mensen aangehouden na melding over mogelijke schietpartij in Roosendaal

Hulp aan dakloze GHB-verslaaf­den in Brabant faalt door verstopte zorgketen

23 mei BREDA - De hulpverlening aan dakloze GHB-verslaafden faalt vaak. Door onder meer complexe regels en wetgeving, slecht samenwerkende (zorg)loketten en ‘onrealistische eisen’ is de zorgketen verstopt geraakt. Verslaafden die behandeling willen, haken daardoor snel af of stappen zelfs helemaal niet in.