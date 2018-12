Twee mannen uit Roosendaal aangehouden met 70 zakjes hennep op zak

Geef uw mening Ik shop mijn kerstinko­pen lokaal

10:00 Kerst staat voor de deur, en hoewel in veel gezinnen Sinterklaas al is langs geweest, liggen er naar verwachting over ruim een week toch ook weer cadeautjes onder de kerstboom bij veel Nederlandse huishoudens. Goed nieuws voor winkeliers zou je denken, maar met de kleine middenstand gaat het helemaal niet goed. Vooral buiten de grote steden zou bij een op de drie kleinere winkeliers die bijvoorbeeld kleding, speelgoed of boeken verkopen, sprake zijn van stille armoede.