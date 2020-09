Twee mannen uit Roosendaal (26 en 33) aangehouden na zware mishandeling in woning

Ingestorte zakelijke hotelmarkt trekt weer aan, maar ‘deel verdwijnt structu­reel’

28 augustus Dat de horecasector het zwaar heeft sinds de coronacrisis, is glashelder. Maar hoe dramatisch ook, normaal gesproken trekt die sector weer helemaal aan als het virus onder controle is. Geldt dat ook voor de zakelijke hotelmarkt? Want vergaderen kan prima vanuit huis, zo heeft de crisis ons geleerd.