Twee mannen melden zich na schietincident in Oudenbosch, schutter wordt nog gezocht

Corona in vijf groepen van De Vlinder­tuin in Roosendaal: school gaat week op slot

15 maart ROOSENDAAL - KPO-basisschool De Vlindertuin in Roosendaal blijft tot volgende week dinsdag dicht na een corona-uitbraak. Het virus is in vijf groepen opgedoken. Directie en KPO-bestuur hebben advies ingewonnen bij GGD West-Brabant en daarop besloten alle leerlingen naar huis te sturen. Zij krijgen nu thuisonderwijs.