Twee mannen aangehouden in Roosendaal voor wapen- en drugsbezit

West-Brabantse huisartsen proteste­ren op het Malieveld: ‘Over tien, vijftien jaar geen huisartsen meer’

BREDA/DEN HAAG - Huisartsen zijn vrijdag afgereisd naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de hoge werkdruk. De actie verloopt in een goede sfeer. ,,We hebben wel een keer boe geroepen, maar de sfeer is niet grimmig”, zegt huisarts Frans Sturm vanaf het Malieveld.

16:34