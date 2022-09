Twee kinderen (8 en 10) en twee vrouwen (39 en 42) uit Bosschenhoofd omgekomen bij ongeluk in Oud Gastel

Opnieuw verpest Daniel Sanchez een biljart­feest­je voor Dick Jaspers

Dick Jaspers moet nog even wachten op zijn derde wereldbekerzege van 2022. De Willebrordse biljartveelvraat verloor zondag in de halve finales van de World Cup driebanden in Seoel van de Spanjaard Daniel Sanchez. En dat was niet voor het eerst dit jaar.

28 augustus