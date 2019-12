Twee kilometer Noordzeedijk vanaf woensdag exclusief voor de fietser

INTERVIEW Directrice Sandra Versteegen van Citymarke­ting Roosendaal: ‘Mensen geloven reclame­praat­jes niet meer’

8:00 ROOSENDAAL - Roosendalers horen al jaren niet anders: ze zouden best een beetje meer trots mogen zijn op hun stadje. Nou ja... dat zijn ze misschien wel, maar ze zouden het misschien wel eens wat vaker mogen zeggen. Want de tijd dat mensen wervelende praatjes van gemeenten over hoe ontzettend leuk hun stad wel niet is klakkeloos geloofden, is voorbij.