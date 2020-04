Twee jaar raadslid in Roosendaal. Is het moeilijk? Is het leuk? Wat viel zwaar tegen?

Hoe ervaren zij het werken in de gemeenteraad? Wat valt tegen? Wat is het leukste? BN DeStem legde de nieuwkomers van toen vijf vragen voor. Hier volgen de antwoorden integraal.

Volledig scherm Selda Bozkurt, Burger Belangen Roosendaal BBM. Portret Raadslid Roosendaal. © Timo Reisiger

Selda Bozkurt

Burger Belangen Roosendaal

1. Waarom heb je jezelf destijds verkiesbaar gesteld? Motivatie?

De reden dat ik mij verkiesbaar stelde had te maken met het gegeven dat ik nog meer mensen wilde helpen. In mijn dagelijks leven help ik mensen met allerlei zaken. Van advies over een zorgvraag tot het brengen van een oude mevrouw naar de dokter etc. etc. Ik dacht dat als ik in de politiek zou komen, ik dan meer mensen zou kunnen helpen.

2. Wat vind je leukste en minst leuke aan het raadslidmaatschap?

Leuke vind ik dat ook andere raadsleden bezig zijn met het zelfde en op allerlei manieren iets willen regelen voor hun achterban. Minder leuke vind ik dat alles zo traag gaat. Ik ben praktisch ingesteld en houd ervan om meteen tot actie over te gaan en ook de resultaten te boeken. Als ondernemer ben ik gewend dat je van te voren weet wat de eindresultaat moet zijn en daar wil ik op afgerekend worden. Helaas zie ik dat de snelheid die ik graag zie vaak achterblijft en dat maakt mij erg verdrietig en soms erg boos. Ik begrijp dan niet waarom alles zo langzaam gaat.

3. Vind je het moeilijk? Viel dat tegen? Begrijp je alle stukken en nota’s?

Ik vind het moeilijk, het valt tegen en ik begrijp niet alle stukken en nota s maar heb gelukkig een zeer ervaren adviseur die de stukken leest mij uitlegt en de vraag voorlegt welke richting ik uit wil. Hij zegt ook dat het mijn besluit moet zijn dus bemoeit hij nooit met de richting. Dus alle besluiten die ik neem zijn dan ook van mij.

4. Wat is je grootste succes tot nu toe?

Je zou denken dat een eenmanspartij toch niets voor elkaar kan krijgen maar tot op heden kan ik je melden dat ik een 100 procent score heb namelijk dat alle moties die ik heb ingebracht tot op heden zijn aangenomen:

1. Ontbijt voor schoolgaande kinderen die het niet breed hebben ( op dit moment bezig om het te realiseren ),

2. Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen,

3. Dagactiviteiten voor senioren ( om isolement te voorkomen),

4. Nederlandse les en activiteiten voor mensen met een migratieachtergrond.

5. Waar ga je de komende tijd speciaal voor inzetten?

Zoals iedere partij wel iets accentueert bijvoorbeeld VVD ondernemers zo is de uitgangspunt van Burger Belangen Roosendaal armoede en de zwakste mensen van de samenleving helpen. Armoede in de breedte dus groepen die zich niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Zoals schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Alle andere zaken daar zullen we onze mening over geven onderbouwd maar armoede en de zwakste mensen in de samenleving helpen zal het merk van Burger Belangen Roosendaal zijn.

Volledig scherm Adriënne Maas-Cleeren, SP. Portret Raadslid Roosendaal. © Timo Reisiger

Adriënne Maas-Cleeren

SP

1. Waarom heb je jezelf destijds verkiesbaar gesteld? Motivatie?

Ik ben gevraagd door het bestuur. Heb er goed over na moeten denken, gezien het feit dat ik en fulltime werk, een gezin heb en bij 2 personen mantelzorger ben. Mijn motivatie was wel dat ik achter de schermen al betrokken was en mijn mening niet onder stoelen of banken stak. Nu kon ik woorden om gaan zetten in daden.

2. Wat vind het leukste en het minst leuke aan het raadslidmaatschap?

Leukst: ik kan iets voor onze eigen stad en dorpen betekenen en leer mijn stad ook beter kennen. Minst leuke: de druk in mijn agenda is soms erg hoog. Kost meer tijd dan ik gedacht had.

3. Vind je het moeilijk? Viel dat tegen? Begrijp je alle stukken en nota’s?

De hoeveelheid stukken zijn enorm. Leren om diagonaal te lezen en ook niet alles willen lezen is een uitdaging.

4. Wat is je grootste succes tot nu toe?

Dat de Onyxdijk-Flintdijk terug op de mobiliteitsagenda is geplaatst.

5. Waar ga je je de komende tijd speciaal voor inzetten?

Aandacht voor een zwemdiploma bij zowel kinderen als volwassenen. Vinger aan de pols blijven houden in het proces bij de Josephwijk.

Volledig scherm Sebastiaan Hamans, CDA. Portret Raadslid Roosendaal. © Timo Reisiger

Sebastiaan Hamans

CDA

1. Waarom heb je jezelf destijds verkiesbaar gesteld? Motivatie?

Ik heb als burgerraadslid gemerkt dat de gemeenteraad veel belangrijke besluiten neemt die er voor inwoners echt toe doen. Op een gegeven moment kwam een verkiesbare plaats op de lijst in zicht. Ik heb toen mijn kans gegrepen om vanuit de gemeenteraad iets voor de Roosendaalse samenleving te kunnen betekenen!

2. Wat vind het leukste en het minst leuke aan het raadslidmaatschap?

Het leukste vind ik dat we met de fractie van het CDA Roosendaal een goed team zijn en regelmatig iets kunnen bereiken voor inwoners. Minder leuk vind ik dat er in de politiek soms wordt gehandeld vanuit geldingsdrang in plaats van de vraag wat inhoudelijk het beste is voor de gemeente.

3. Vind je het moeilijk? Viel dat tegen? Begrijp je alle stukken en nota’s?

Ik heb dossiers in mijn portefeuille waar ik een beetje affiniteit mee heb en ik wil dossiers graag grondig bestuderen. Daarom heb ik meestal wel het idee dat ik de materie goed begrijp. Het ligt mij persoonlijk wat minder goed dat je als raadslid ook veel moet netwerken.

4. Wat is je grootste succes tot nu toe?

Een motie die het college van B en W opdraagt om samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) een stimuleringslening in te richten ten behoeve van de lastig verkoopbare woon-werkkavels op de bedrijventerreinen in de gemeente Roosendaal. Een behoorlijk ingewikkeld probleem. Toen ik er voor het eerst aandacht voor vroeg, kwam er veel scepsis vanuit college en raad. Ik ben echter verder onderzoek blijven doen. Na de nodige tijd en moeite heb ik een motie ingediend die alsnog een enthousiaste reactie kreeg van het college en unaniem is aangenomen door de gemeenteraad! Als de gemeente deze stimuleringslening in werking krijgt, wordt het een stuk aantrekkelijker om op de bedrijventerreinen in de gemeente Roosendaal te wonen en werken! Op een goede tweede plaats staat de samenwerking met alle raadsfracties, griffie en college om jaarlijks een Dag van de Democratie voor de Roosendaalse scholieren te organiseren.

5. Waar ga je je de komende tijd speciaal voor inzetten?

In de nabije toekomst ga ik mij vooral bezighouden met bestemmingsplannen: Thorbeckelaan 237, Buitengebied Wouw, Groot Mariadal en Bulkenaar (Bravis). Maar ook met de toekomst van de Sint Jan. En als het weer kan, blijven we met de CDA-fractie elke maand On Tour gaan om te peilen wat er bij de inwoners leeft!

Volledig scherm Martijn Verbeek, VLP. Portret Raadslid Roosendaal. © Timo Reisiger

Martijn Verbeek

VLP

1. Waarom heb je jezelf destijds verkiesbaar gesteld? Motivatie?

Ik was al geruime tijd geïnteresseerd in politiek en ik ben sinds 2011 ben ik bij de VLP betrokken. Ik ben destijds begonnen als fractie-assistent. In 2014 stond ik ook al op de lijst maar toen ben ik niet gekozen. In 2015 ben ik wel geïnstalleerd als burgerraadslid. In 2018 stond ik weer op de lijst en toen ben ik wel gekozen.

2. Wat vind het leukste en het minst leuke aan het raadslidmaatschap?

Het leukste aan het raadslidmaatschap vind ik dat je iets kunt betekenen voor de samenleving en echt is kunt veranderen aan het beleid dat we voeren in de gemeente. De minder leuke kant van het raadswerk is dat je niet alles kunt realiseren waar je voor staat. Zo kan je echt overtuigt zijn dat je met het beste beleid voor de gemeente voor ogen hebt, hier veel tijd in steken maar er toch geen meerderheid voor halen.

3. Vind je het moeilijk? Viel dat tegen? Begrijp je alle stukken en nota’s?

Het raadswerk is in mijn ogen niet moeilijk, zolang je alles maar goed uitzoekt en voorbereidt. De stukken zelf zijn allemaal goed te begrijpen maar als je meer informatie gaat opzoeken loop je vaak aan tegen complexe wetgeving en jurisprudentie. Dit is voor mij, als niet-jurist zijnde soms lastig om hier de juiste zaken uit te halen.

4. Wat is je grootste succes tot nu toe?

In de raad heb ik verschillende moties van mijn hand aangenomen zien worden. Waaronder de motie ‘Versterking Citymarketingstrategie Roosendaal’ die ik samen met de Roosendaalse Lijst en CDA heb opgesteld en unaniem is aangenomen. We waren het er over eens dat het resultaat van de citymarketingstrategie tegen viel. Met deze motie hebben we bereikt dat er een grondige evaluatie naar deze strategie komt.

5. Waar ga je je de komende tijd speciaal voor inzetten?

Het grootste dossier waar ik mij deze periode mee bezighoud is duurzaamheid en de energiestrategie waar we momenteel inzitten. Ik vind dat deze transitie echt noodzakelijk is maar deze dient wel op een verantwoorde manier te gebeuren, waarbij er een voldoende draagvlak is bij de inwoners.

Volledig scherm Karen Suijkerbuijk-Ader, ChristenUnie. Portret Raadslid Roosendaal © Timo Reisiger

Karen Suijkerbuijk-Ader

ChristenUnie

1. Waarom heb je jezelf destijds verkiesbaar gesteld? Motivatie?

Na mijn studie rechten heb ik gewerkt als ambtenaar bij de (Rijks)overheid en volgde ik de landelijke politiek. Pas toen ik kinderen kreeg en ik naast mijn werk mijzelf ging inzetten als vrijwilliger vanuit de kerk, realiseerde ik me meer waar je als inwoner zoal tegenaan kan lopen. Als vrijwilliger hoor en zie je namelijk veel. Ik werd actief lid van de ChristenUnie en stelde me in 2017 beschikbaar als lijsttrekker. Met de hoop om als raadslid positieve invloed uit te kunnen oefenen op bestaand beleid.

2. Wat vind het leukste en het minst leuke aan het raadslidmaatschap?

Het leukste aan het raadslidmaatschap is dat je mee kunt praten over alle onderwerpen die de inwoners van Roosendaal aangaan en je daadwerkelijk dingen teweeg kunt brengen. Ik gebruik mijn spreekrecht/tijd om de verhalen en ervaringen die ik uit de samenleving hoor in de raadzaal te krijgen. Het minst leuke aan het raadslidmaatschap is het feit dat je een aantal avonden per week weg bent en ik daardoor niet altijd mijn kinderen op bed kan doen. Overdag bereid je je voor en heb je af en toe overleggen en in de avonden vinden de bijeenkomsten, de commissies (debatten) en de raadsvergaderingen plaats.

3. Vind je het moeilijk? Viel dat tegen? Begrijp je alle stukken en nota’s?

Door mijn studie en werk was ik al gewend om vele stukken te lezen en ook te schrijven. Ik wil graag bij alle raadsvoorstellen en voorgenomen besluiten weten wat voor gevolgen ze hebben voor de inwoners en organisaties. Dan kan het wel eens gebeuren dat ik op de details let. We zijn erg transparant in onze keuzes en werken verder aan de beloftes die we in ons uitgebreide partijprogramma hebben geformuleerd. In de raad heeft de ChristenUnie één zetel, maar gelukkig kan ik het werk deels verdelen met burgerraadslid Gerda Testers. We zitten altijd op één lijn en vullen elkaar goed aan. Daarnaast hebben we ook een steunfractie met wie we alle lopende zaken bespreken en samen vooruitblikken. Wij bidden ook samen voor Gods hulp en leiding in het werk van de ChristenUnie. Dat verklaart ook de naam van onze fractie.

4. Wat is je grootste succes tot nu toe?

De afgelopen twee jaren hebben we in alle dossiers de focus gelegd op de zwakkeren in de samenleving en de wijze waarop de gemeente communiceert met de inwoners. Dit zullen we blijven doen. We hebben vanaf het begin van deze raadsperiode ons ingezet voor de dak- en thuislozen. In 2018 werd onze motie over de aanpak van zwerfjongeren aangenomen en in 2019 de motie over Housing First, met als uitgangspunt om daklozen een huurwoning aan te bieden en direct te starten met intensieve begeleiding. Het onderwerp dakloosheid zal mijn aandacht blijven houden, zeker in deze periode. We hebben gewoonweg meer opvangplekken en begeleiding nodig. Ook deze groep moet de voorschriften van het RIVM kunnen opvolgen.

5. Waar ga je je de komende tijd speciaal voor inzetten?