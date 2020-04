Twee jaar na de verkiezingen: zo staat Rucphen ervoor (en zo doet nieuwkomer PVV het)

Het gaat best goed met Rucphen. De financiën zijn aardig op orde, afgezien van de vingertik van de provincie dan over de inzet van een meevaller. De rondweg is een behoorlijk end op scheut, aan verschillende dorpskernen is of wordt flink gesleuteld en over de afgeslankte plannen voor de Binnentuin heerst tevredenheid, zeker bij de lokale sportclubs die prachtige nieuwe voorzieningen hebben gekregen. Flink punt wordt straks wel het zwembadplan nog.