Twee jaar na de verkiezingen: hoe staat Roosendaal er voor?

ACHTERGRONDROOSENDAAL - De Roosendaler ging in 2018 naar de stembus en koos een nieuw bestuur voor zijn of haar stadje. Dat college en die gemeenteraad zijn nu op de helft. Wat gaat er goed en wat kan beter? Tijd voor een tussenbalans.

Om maar met de deur in huis te vallen: het gaat best goed met Roosendaal. Slepende kwesties zijn er amper en als ze er zijn, zijn ze tamelijk beheersbaar. De stad kent financieel weinig tot geen zorgen en vierde de afgelopen twee jaar grote successen.

Roosendaal timmert ook met een nieuw bestuur van Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks rustig aan de weg en het vertrouwen van de raad is doorgaans erg groot.

Roosendaal haalt nieuw ziekenhuis binnen

Neem bijvoorbeeld het besluit van Bravis om het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal te bouwen. Waar het financieel zo geplaagde Bergen op Zoom alles uit de kast haalt om Bravis te verleiden toch voor de Markiezenstad te kiezen, houdt Roosendaal het hoofd koel. Want ze mogen het allebei tot vervelens toe ontkennen, reken maar dat het een (prestige)strijd is om dat nieuwe ziekenhuis binnen te halen.

Wethouder Toine Theunis houdt de kaarten lang tegen de borst, presenteert pas laat de beoogde locatie Bulkenaar. Waar in Bergen op Zoom de politieke debatten hierover elkaar opvolgen, is het in Roosendaal amper onderwerp van discussie. Theunis vraagt zijn raad simpelweg om hem het vertrouwen te geven. Dat krijgt hij en de uitkomst is bekend.

Meer successen

De Associate degrees Academie gaat van start, eindelijk ziet de stad de wens van hbo-onderwijs in vervulling gaan.



De ontwikkeling van nieuwbouwwijk Stadsoevers komt van de grond: de aanpak van de Vliet vordert gestaag en met de plannen Beekblokken en Vlietpark staan de volgende projecten al in de steigers.

Geploeter met duurzaamheid

De afgelopen jaren kwam ook het werk aan nieuwbouwwijk Stadsoevers eindelijk echt op stoom. De aanpak van de Vliet is bijna afgerond en de volgende projecten staan al in de steigers.



Zoals wanneer GroenLinks dreigt de samenwerking op te blazen als er niet meegewerkt wordt aan een omstreden zonnepark in Wouw.



Of wanneer het CDA het tot ergernis van de coalitiegenoten voor elkaar krijgt om de ontwikkeling van die zonneparken in het buitengebied tot en met 2023 stil te leggen. Verschillende lijmpogingen zijn nodig om de vier bij elkaar te houden.

Andere zorgen

Ander punt van zorg blijft veiligheid. Roosendaal greep de afgelopen tijd op dat vlak fors in. Er kwam een pak met maatregelen voor de Desmijndijk en Diamantdijk na aanhoudende overlast. Er kwamen camera's bij de Passerelle en in het Emile van Loonpark én er zijn zorgen over de veiligheid in Langdonk.

Verder worstelt Roosendaal nog steeds met de binnenstad. Winkelleegstand blijft onverminderd hoog en er is toenemende ergernis over zaken als de leegstaande Biggelaar. Of over de overlast van arbeidsmigranten in het stationsgebied.

Intern gekissebis

De ontwikkeling van een zonnepark aan de noordkant van Wouw verloopt bijzonder stroef en zet de verhoudingen binnen de coalitie regelmatig op scherp. Wethouder Klaar Koenraad ging zelf naar infoavonden in Wouw om te luisteren naar de zorgen van de omwonenden.



Verrassende nieuwkomer Selda Bozkurt brak met Nieuwe Democraten van boegbeeld Ton Schijvenaars en ging verder als Burger Belangen Roosendaal, Nieuwe Democraten stierf vervolgens een stille dood.



En D66’er Alex Raggers stapte over naar de VLP, nadat hij en collega-raadslid Harm Emmen onmin kregen over wie er fractievoorzitter moest zijn.

Goed, maar nog meer dan genoeg te doen