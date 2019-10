Twee jaar cel geëist tegen Roosendaler voor groothandel in drugs

Burenover­last hoog op agenda politiek Den Haag: ‘Gigantisch probleem dat snel opgelost moet worden’

6:00 ETTEN-LEUR - Burenoverlast en hinder in de wijk, veroorzaakt door verwarde personen, staat hoog op de Haagse politieke agenda. Op korte termijn staan twee debatten over dit onderwerp gepland, want links en rechts zijn het er over eens dat het probleem 'gigantisch’ is en snel aangepakt moet worden.