Twee gewonden bij ernstig ongeval in Steenbergen

update Bijna zeven kilo hennep in Belgische auto in Roosendaal aangetrof­fen, verdachte verhoord

22 augustus ROOSENDAAL - Een bestuurder van een Belgische auto is vrijdagmiddag aangehouden in de Rontgenstraat in Roosendaal. Na een korte achtervolging crashte zijn voertuig in de Zwaanhoefstraat en ging hij er te voet vandoor.