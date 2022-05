Twee gewonden bij botsing tussen auto's in Wouwse Plantage

Oproep Vertel jouw bijzondere Feyenoord-ver­haal, we zijn op zoek naar fans die naar de finale gaan

Hand in hand kameraden! Nog één week en dan speelt Feyenoord in Tirana opnieuw een Europese finale. Tegen AS Roma wordt dan gestreden om de Conference League. Wij zijn op zoek naar West-Brabantse supporters die naar Albanië gaan voor de finale.

17 mei