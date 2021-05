Twee gewonden bij auto-ongeluk in Roosendaal

Jordy is GHB-ver­slaafd en gaat als zombie door het leven, maar hulp is lastig: ‘Moet hij dan alle bonnetjes bewaren?’

15:09 BREDA - Jordy en Helma zijn al jaren zwaar verslaafd aan GHB en leven meestal op straat. Ze willen uit dit barre leven, het hulptraject in. Maar dat valt vies tegen. In de daklozenopvang in Breda komen ze vertellen over hun problemen. De afspraak loopt echter niet zoals gedacht. Wat heet.