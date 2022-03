Twee gewapende overvallen op supermarkten in Roosendaal in een kwartier tijd

Even later kwam ook een melding bij de politie binnen van een overval op de Jumbo. Hier waren twee jongemannen bij betrokken die dreigden met een mes. Zij sloegen met de buit op de vlucht. Ook hier raakte niemand gewond.

De politie is een onderzoek en zoekactie gestart en tevens zijn Burgernetmeldingen verzonden. Of er een verband is tussen beide overvallen, wist de woordvoerder niet: ,,Het is nu nog te vroeg om er iets over te zeggen.”