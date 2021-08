Twee fietsers gewond bij ongeluk in Sprundel, veroorzaker rijdt door

Ons biertje wordt duurder, de koffie trouwens ook

13 augustus BREDA - Wat mag een pilsje kosten? Her en der klinkt beklag over een gemiddelde prijs van inmiddels 2,85 euro. ,,Reken maar dat het nóg duurder wordt", zegt branchekenner Jos Klerx van Rabobank. Maar hij prijst de Nederlandse horeca in een adem door.