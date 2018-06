Twee fietsers geschept door auto in Hoeven

Jan 'Nuance' is op bourgondi­sche wijze uitge­zwaaid

27 juni OUDENBOSCH - Hij is niet weg. Dat kan ook niet, want volgens CDA-fractiegenoot Frank Rockx is Jan Paantjens 'gère bij de leut'. Woensdagmiddag was de bourgondische helft van Halderberge bijeen in Tivoli om de Gastelse bestuurder uit te wuiven en vooral het glas te heffen.