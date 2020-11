Twee auto's compleet uitgebrand in Roosendaal

LEEGSTAND Leegstand in Roosendaal? ‘De Biggelaar staat leeg, maar Passage blijft populair’

26 november ROOSENDAAL - Het valt allemaal wel mee met de leegstand in Roosendaal. ,,Dat vinden wij ook", zegt Pascal Groenendijk van Metterwoon Vastgoed. Ook in de karakteristieke Venetiaanse Passage van Metterwoon is leegstand niet echt een probleem.