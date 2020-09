Twee auto's botsen op kruising in Sprundel

Waarom kreeg deze Oscarwin­naar geen eerbetoon in zijn stad Roosendaal?

16:56 ROOSENDAAL - Filmproducent San Fu Maltha kan het nauwelijks geloven. ,,Heeft Roosendaal geen straatnaam naar Fons Rademakers vernoemd? Schandalig.’’ Maltha, geworteld in Oudenbosch, stapte pas in de filmindustrie toen Rademakers zijn laatste film - The Rose Garden - al gemaakt had.