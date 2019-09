Twee ‘aso-bestuurders’ van bruiloftsstoet op A58 aangehouden wegens ‘horkengedrag’

Twee bestuurders die op weg waren naar een bruiloft in Goes zijn zaterdag aangehouden voor ‘asociaal rijgedrag’ op de A58. De politie kreeg meerdere meldingen van andere weggebruikers, die het tweetal op de snelweg in West-Brabant zagen rijden. Een van de bestuurders was onder invloed.

De bruiloftsstoet kwam uit Rotterdam en was op weg naar een bruiloft in Goes. Op de A58 in West-Brabant vertoonden twee automobilisten volgens een woordvoerder van de politie ‘echt horkengedrag’. ,,Ze reden hard, haalden rechts in en toeterden luid.”

Eenmaal aangekomen in Goes werden ze op de Patijnweg aangehouden. Na een controle bleek een van de bestuurders onder invloed te zijn van alcohol. Ook konden de bestuurders niet aantonen dat ze de auto’s rechtmatig bij zich hadden. De voertuigen zijn onder toezicht gesteld op het politiebureau en de bestuurders worden aangemeld bij het CBR.

Regels aan laars lappen

Regelmatig krijgen agenten meldingen over trouwstoeten die alle regels aan hun laars lappen. Wegen blokkeren, door rood rijden, toeteren, uit de ramen hangen, fakkels afsteken en nog veel meer hinderlijk en soms levensgevaarlijk gedrag.

Vrijdag werden vijftien bestuurders van een trouwstoet in Rotterdam bekeurd, wat ze meer dan 5.000 euro kostte. Agenten troffen de stoet op de Kralingse Plaslaan in Rotterdam aan. De helft van de groep had de auto geparkeerd in de parkeervakken maar de andere helft stond op de stoep geparkeerd. Acht bestuurders kregen hiervoor een bekeuring. De betrokken bestuurders vonden dat agenten ‘maar begrip moesten hebben omdat het een speciale dag was’. Agenten gaven aan dat een speciale dag geen reden is om de wet te overtreden en daarbij het verkeer in gevaar te brengen waarop de bestuurders geïrriteerd wegreden. Bij het ‘wegrijden’ van de stoet in Rotterdam, gingen enkele bestuurders stilstaan op de rijbaan en hinderden daarbij het overige verkeer. Dit ging gepaard met onder andere luid toeteren. Ook hier werd tegen opgetreden en werden er meerder bekeuringen uitgedeeld.