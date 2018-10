Twan (19) drijvende kracht achter Goood: milieuvriendelijke hondenbrokken

Kampioenshond Vegas valt enthousiast aan op de bak voer voor zijn neus. Schrok, schrok, schrok: binnen no time is de bak helemaal leeg. Vegas smult van Goood, een nieuw type hondenvoer, dat in Duitsland helemaal CO2-neutraal is geproduceerd van natuurlijke, lokale en biologische ingrediënten. Importeur en drijvende kracht achter Goood is de 19-jarige Twan Tak uit Wouwse Plantage.