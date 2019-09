Twaalfde seizoen Nispen Blues staat voor de deur

NISPEN - Het twaalfde seizoen van Nispen Blues staat voor de deur. Afgetrapt wordt er op 14 september met een gratis festival met vijf bands waarvan Little Steve & The Big Beat als uitsmijter fungeert.

Klein maar fijn. Dat geldt zowel voor Little Steve (Steven van der Nat in zijn paspoort) als het dorp Nispen. De zanger/gitarist bewijst al jaren met vurig gitaarspel en sterke zang dat lengte er niet zoveel toe doet op festivals als De Zwarte Cross (NL), Blues Peer (B) en Seven Nights to Blues (FR).

Energieke rhythm & blues

Steve zorgt altijd voor een portie energieke rhythm & blues bovenop die 'big beats' van zijn solide ritmesectie. Dat ook Nispen niet zo groot is, kan alleen maar in het voordeel van zijn muziek werken. Levende blues gedijt prima in dorpskroegen waar sterke verhalen aan de toog vertelt worden, de tapkraan weinig rust kent, maar mensen wel open staan voor een portie eerlijke rootsmuziek met teksten die een afspiegeling zijn van het echte leven.

Jack Bruce

Een andere opvallende naam tijdens het festival is die van de 69-jarige Norman Beaker. De zanger/gitarist/componist uit Manchester is actief sinds 1967 in de Britse blues, in eigen bands, maar ook als sessiemuzikant op albums van onder meer Jack Bruce, Lowell Fulson en Van Morrison. Van stoppen wil Beaker nog lang niets weten. Op zijn laatste album zijn niet alleen zijn blues-wortels goed te horen, hij weet ook nog altijd bijzonder knap te rocken en roept in een paar tracks het gevoel op alsof je naar verloren gewaand materiaal van de vroege Rolling Stones of The Animals luistert.

Opmaat

Het Nispen Blues Festival vormt de opmaat voor een nieuw seizoen met concerten en de jaarlijkse blues-quiz. Noteer ook alvast de bijzondere Amerikaanse afsluiter van het seizoen in de agenda: Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings!