Tv-toren Roosendaal toch het hele jubeljaar door belichten? Eigenaar 'wil best meedenken'

Wie dinsdag in de Sint Jan aanwezig was voor de gemeentelijk nieuwjaarsreceptie kon via een scherm 'live' zien er op het Roosendaalse icoon een gigantische rode roos geprojecteerd werd, met daaronder levensgroot in het groen het getal 750.

Dit dankzij de Roosendaalse gemeenteraad die het stadsbestuur eind vorig jaar hiertoe opdracht gaf. Maar wordt de toren straks - zoals de raad eigenlijk wilde - iedere avond permanent van die versiering voorzien of blijft dat beperkt tot enkele hoogtepunten van het feestjaar?

'Alleen bij hoogtepunten'

In de eerste instantie kiest de gemeente Roosendaal voor dat laatste, zegt gemeentewoordvoerster Monique Beukers. Want permanente belichting van de toren is volgens haar makkelijk gezegd dan gedaan. ,,Dat kan niet zo maar. We hebben bijvoorbeeld rekening te houden met zaken als verkeersveiligheid: het mag mensen die op de snelweg rijden niet afleiden.''

Volledig scherm Projectie TV toren 750 jaar Roosendaal, opening feestjaar © Timo Reisiger

Wanneer het logo dus opnieuw op de toren te zien is, is nog onduidelijk. Daar wordt volgens Beukers nog over gesproken. Te denken valt daarbij aan evenementen als carnaval, de nostalgische voorjaarskermis eind maart en begin april, de muziekdag in juni, de feestweek in september en de grote finale aan het eind van het jaar.

Alticom: 'Praten kan altijd'

Alticom, eigenaar van verschillende zendtorens en -masten in Nederland waaronder die in Roosendaal, is echter best bereid om (conform de wens van de raad) te praten over een permanente verlichting van de toren tijdens het feestjaar. ,,Praten kan altijd'', zegt Buddy Tan van Alticom. ,,Wij werken op die manier wel vaker mee aan dergelijke feestelijkheden. De bal ligt bij de gemeente Roosendaal. Maar mocht die vraag uiteindelijk komen, zijn wij best bereid om mee te denken.''

Of de gemeente op dit aanbod ingaat, is volgens Beukers nog niet zeker. ,,Dat zal ook hier eerst besproken moeten worden.''