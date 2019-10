TV Rico heeft meer banen nodig aan Rucphense Binnentuin

RUCPHEN - TV Rico wil uitbreiden aan de Rucphense Binnentuin. Een nieuwe padelbaan is al klaar om in gebruik te nemen, maar de club kan er nog wel twee of drie tennisbanen bij gebruiken. Voorzitter Cor Leijs is bereid zo nodig zelf stappen te zetten. Zeker als plannen voor verdere invulling van het recreatiegebied de aanleg van nieuwe banen vertraagt.

De tennisvereniging heeft nu vier buitenbanen. Leijs wil vóór zijn dat de huidige capaciteit niet meer op de behoefte aansluit. ,,We groeien sinds we ons tennispark hebben. Van 184 leden zeven maanden geleden naar 234 nu. We zijn een gezellige club waar mensen bij willen horen.‘’ Hij verwacht verdere ledenaanwas, mede door padel, een moderne mengeling van squash en tennis. ,,Dat is de snelst groeiende sport in Nederland en wij zijn de eerste in de gemeente die zo’n baan hebben.’’

De voorzitter houdt stevig de vinger aan de pols als het om bouwplannen voor de Binnentuin gaat. Hij toont zich bereid met alle initiatiefnemers te praten. Leijs ging al om de tafel met zakenman (en oud-politicus) John van Hal, die een plan liet tekenen voor een hotel met welness en sporthal. In zo’n overdekte hal wil Rico best spelen, maar het plan Van Hal is door wethouder Martien de Bruijn naar de zijlijn gedirigeerd. De wethouder zegt met andere partijen in gesprek te zijn. Het zou dan onder meer om een alternatief hotelplan gaan en de bouw van vakantiehuisjes.

Leijs weet van de ontwikkelingen die op het moment voorrang lijken te krijgen, maar gaat daar in dit stadium niet inhoudelijk op in. ,,Het is nu zaak dat er een eenduidig plan komt voor de Binnentuin.’’ Afwachten past echter niet bij Rico. ,,We juichen de ontwikkelingen toe, maar zijn in eerste instantie bezig met onze eigen behoefte.’’ Leijs is bereid om ook zelf - op termijn - de nieuwe banen te overkappen. Wel verwacht hij eind dit jaar duidelijkheid, of het nu om de eigen plannen gaat of die van anderen. ,,We hebben twee jaar op ons tennispark moeten wachten, daar kunnen nog wel drie maanden bij.’’