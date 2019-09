TV Borchwerf ziet het einde naderen

Miljoenen­no­ta: In West-Bra­bant vooral geld naar wegen

7:00 BREDA - Er wordt 65 miljoen euro extra uitgetrokken voor de aanpak van snelweg A27 tussen Houten en het knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer. Voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg is 54 miljoen uitgetrokken, een miljoen euro meer dan eerder is gepland. Dat blijkt uit de Miljoenennota die gisteren is gepresenteerd.