Tussen Kunst en Kitsch bij lustrum Kunstmarkt Nispen

Gelijktijdig viert Fotogroep Nispen met een tentoonstelling in zaal Verhoeven het tweede lustrum.

Initiatiefneemster van de Kunstmarkt is bestuurslid Carla Brosens van Cultureel Nispen. Ze miste de kunstmarkten in Roosendaal en de regio en zag volop mogelijkheden voor een markt in het openluchttheater achter de kerk. Voorzitter Richard Koning van de stichting legt uit dat Cultureel Nispen vanaf de eerste markt in 2016 samenwerking zocht met Openluchttheater en Fotogroep Nispen.

Geen braderie

De bestuursleden benadrukken dat de Kunstmarkt geen braderie is. ,,Commerciële partijen worden geweerd!’’ Vanwege het lustrum, door de corona een jaar later, wordt tijdens de Kunstmarkt ook een ‘Tussen Kunst en Kitsch’ gehouden. Iedereen kan tussen 11.00 uur en 15.00 uur een kunstobject laten beoordelen door beëdigd taxateur Jan-Willem Ruyten.

Volledig scherm De organisatoren Louis van Pul , Ria van den brand, Richard Konings en Carla Brosens willen geen braderie: 'Commerciële partijen worden geweerd'. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Quote Mensen die zondag spontaan komen, sturen we niet weg Ria van den Brand, Kunstmarkt Nispen

,,Hiervoor kan men zich tot en met 11 september aanmelden via cambrosens@hotmail.com of telefoon 379724’’, zegt bestuurslid Ria van den Brand. ,,Nispenaren hebben echter soms moeite met aanmelden. Mensen die zondag spontaan komen, sturen we niet weg.’’

Het lustrumfeest wordt opgeluisterd door finaliste Faela van Deyzen van The Voice Kids. Kinderen kunnen creatief aan de slag in de kraam van Petra van de Luijtgaarden. De 18 leden van Fotogroep Nispen, in 2011 opgericht door Louis van Pul en Theo Matthijssen, tonen ieder rond het thema ‘Ff Kieken’ 6 foto’s van de laatste tien jaar.

Eigen fotoclub

,,Wij zijn in 2011 met een eigen fotoclub begonnen omdat de stap om aan te sluiten bij bestaande verenigingen voor ons te groot was’’ , vertelt Van Pul. ,,Wij willen laagdrempelig zijn. Foto’s mogen bij ons ook met de telefoon gemaakt worden. We tonen ook een serie kettingfoto’s die we elkaar onderling in de coronatijd hebben doorgestuurd.’’

De Kunstmarkt is gratis toegankelijk. Er wordt een looproute uitgezet en de afstand van anderhalve meter bij zitplaatsen gehanteerd.