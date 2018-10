Tussen de ambities van Halderberge blijven ook veel zaken liggen

video Kluisjes­roof als inspiratie voor een escaperoom: je kunt nu ontsnappen uit ‘de kluisjes­kel­der’ in Oudenbosch

12:56 OUDENBOSCH - Het is de brutaliteit ten top nu deze vrijdagmiddag opnieuw een kluisjesroof gepleegd is in Oudenbosch. Niet bij de Rabobank overigens, maar een kilometer verderop in de kluizenkelder van brasserie Tivoli. De spectaculaire roof in maart van dit jaar inspireerde de makers van een eerdere escaperoom in Tivoli om het thema te actualiseren.