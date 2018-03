Turken in Kalsdonk gaan stemmen, maar weten nog niet op wie

ROOSENDAAL - De Turkse moskee is verhuisd van het centrum van Kalsdonk naar de buitenkant van de wijk. Tegen de A58 aangeplakt in de oude marechausseekazerne is er nog een flinke aanloop in het koffiehuis onder de moskee.

De meesten Turken zitten gezellig aan de thee en weten nog niet waar ze vandaag op gaan stemmen. Ze gaan allemaal stemmen, maar vallen nog onder de zwevende kiezers. De verhalen in de pers dat ze stemadviezen uit Turkije of de moskee krijgen, lachen ze allemaal weg aan tafel.

"We leven hier toch in een democratie en mogen zeggen en stemmen wat we willen. Dan denk je toch niet dat we ons iets laten voorschrijven?"

Twijfel

Birol Ajgun, boekhouder van de moskee, twijfelt nog tussen CDA en PvdA. ,,Ik weet dat het lokale verkiezingen zijn, maar je gaat toch snel naar landelijke partijen kijken. Karim Ahlalouch staat op de derde plaats bij de PvdA in Roosendaal. Die ken ik, en daar zou ik op stemmen. Maar de Roosendaalse Lijst vind ik bijvoorbeeld ook goed. "

Volledig scherm De Turkse moskee is verhuisd van het centrum van Kalsdonk naar de buitenkant van de wijk. Foto Birol Ajgun Ajgun is geen onbekende in de Roosendaalse politiek. Zijn broer Mustafa zit op het moment in de gemeenteraad voor het CDA en is niet meer verkiesbaar. ,,Zelf heb ik nog gesprekken gehad met het CDA om ook de politiek in te gaan, maar ik heb het gewoon te druk. Ik heb ook nog een zaak. Wel jammer dat er nu minder Turken en Marokkanen verkiesbaar zijn. Bij vorige verkiezingen waren er wel zes of zeven, misschien waren er dat wel teveel."

Veiligheid

Ajgun maakt zich ook zorgen over de veiligheid in de wijk. ,,Dat vind ik een groot aandachtspunt voor de politiek. De burger is bang, de verharding slaat ook toe in Roosendaal. Door allerlei uitspraken van landelijke politici zijn mensen ook zo negatief over de islam. Waarom ze naar die mensen luisteren, kan ik echt niet begrijpen."

De veiligheid rond de moskee baart ook zorgen, ,,Sinds twee en een half jaar geleden staat de moskee op een afgelegen terrein buiten de wijk. De imam woont in een appartement bij de moskee, maar een tweede appartement mogen we van de gemeente niet verhuren. Ik ben nog nooit bang geweest, maar er hoeft maar één gek te zijn die hier binnenloopt en iets uitspookt." Tot slot merkt Ajgun op dat er goede contacten zijn met de Marokkaanse moskee in Kortendijk. ,,We bespreken samen hoe we omgaan met een goede bescherming van de gebouwen."