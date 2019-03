Turbo-rotonde Burg. Freijterslaan en rotonde Van Beethovenlaan in Roosendaal veiliger voor fietsers

Voor tienduizen­den euro's schade door olielozing op Roosen­daals bedrijven­ter­rein

14 maart ROOSENDAAL - In een retentievijver aan de Heliumweg in Roosendaal is twee weken geleden olie aangetroffen. Om verdere verspreiding te voorkomen is rondom het oppervlaktewater een oliescherm aangelegd. Ook liggen er zogeheten absorptieworsten, die de olie opvangen.