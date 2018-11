Tunneltje Parrotia in Roosendaal toch onder handen genomen

ROOSENDAAL - Al bij de heropening van Parrotia in juni van dit jaar klonken de eerste klachten over de donkere, onveilige onderdoorgang tussen de Markt en het Emile van Loonpark in Roosendaal. Die worden nu verholpen.

De gemeente Roosendaal n wooncorporatie AlWel hebben de handen ineen geslagen en willen het tunneltje veiliger, lichter en daardoor plezieriger maken.

Dat heeft wethouder Inge Raaijmakers in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Eerder dit jaar nog antwoordde het college op vragen van PvdA, CDA en de Roosendaalse Lijst dat het niet nodig was om de onderdoorgang aan te pakken.

Emile van Loonpark

Het tunneltje loopt van de Markt naar het achtergelegen park. In de doorgang zitten de ingangen van bibliotheek en ontmoetingscentrum Parrotia en aan de andere kan van de appartementen van Marktstede. 's Avonds is het wel verlicht maar het gevoel van onveiligheid blijft, stelden PvdA, CDA en RL in september.

Nu komen de gemeente en AlWel in actie. Op de eerste plaats wordt de verlichting bekeken. De onderdoorgang krijgt een nieuw verflaagje. Dat zal lichter van kleur zijn waardoor het licht beter reflecteert. Daarna wordt gekeken of andere verlichting da nog nodig is.

Een straathoekwerker gaat contact zoeken en in gesprek gaan met de jongeren die in het tunneltje en aan de achterkant van het pand rondhangen. Ook gaat AlWel na of de verlichting aan de parkzijde van het pand moet worden verbeterd om gebruikers een veiliger gevoel te geven. Maar het gaat niet alleen om veiligheid bij de werkzaamheden.

De ingang van Parrotia zit links in de glazen wand, maar is niet voor iedereen even goed te vinden.

Ingang bibliotheek

De gemeente en AlWel willen ook dat bezoekers van Parrotia de nieuwe hoofdingang van makkelijker kunnen vinden. Nu bevindt die zich in de glazen wand in de onderdoorgang. ,,Eerst was er de toegang door de draaideur aan de parkzijde. Die is al lang weg", zegt directeur Frédérique Assink-Aben van bibliotheek VANnU. ,,Daarna ging de ingang naar de Marktzijde, via de coffeecorner.”