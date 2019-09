Tunneltje Desmijndijk weer open: gevoel van veiligheid terug in de buurt

Pilot Samen Hart voor de Zaak begon mooi, maar de ver­volgstap­pen ontbreken

10:00 OUDENBOSCH - Het waren mooie voornemens, die de bewoners, de ondernemers en de gemeente Halderberge met elkaar maakten bij de provinciale pilot ‘Samen Hart voor de Zaak‘. Op vier plaatsen in Brabant was de doelstelling een winkelgebied op wijkniveau weer vitaal en bruisend te maken. Dat ‘samen’ is stillaan verdwenen.