Tullepetrein draait succesvol proef tijdens carnaval

Op zondag stond de trein geparkeerd in de Molenstraat bij cafe’s JaxX en 3W tijdens de otobusrallie. De trein maakte dinsdagmiddag deel uit van de kinderoptocht. Alle kinderen mochten tijdens de optocht in de trein spelen of poseren voor de fotograaf in de Molenstraat. ,,De trein is natuurlijk gemaakt voor kinderen. De deuren van de trein staan open zodat ze er allemaal in kunnen klimmen of spelen. We mogen niet met mensen rondrijden, maar zo kan iedereen toch al wennen aan de trein in de straten van Roosendaal,” zegt Scheltema.