Tullepetaons klûnen kukelt in coronawak: ‘Drinken door een mondkapje toch wel erg lastig’

Waarom hier geen verhaal over de opbouw van de uitkijkto­ren in Stadsoe­vers staat

11 november ROOSENDAAL - Eigenlijk had u hier wat moeten lezen over de opbouw van de tien meter hoge uitkijktoren in Stadsoevers. Over bouwvakkers, hijskranen en wat er allemaal bij komt kijken om zo’n ding weg te zetten. Dat dat niet zo is, heeft alles te maken met een tegenvaller woensdagochtend bij de demontage van de toren in zijn huidige woonplaats Waddinxveen.