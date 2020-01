Tullepetaons Klûnen in Roosendaal: ‘Wij rijden geen scheve schaats’

Het concept is onveranderd: een rondje langs de stempelposten bij de vijftien Roosendaalse cafés, die voor het klunen allemaal de naam van een Elfstedenplaats hebben gekregen. En onderweg natuurlijk een biertje. ,,We zijn superblij dat we, net als vorig jaar, weer zoveel geluk met het weer hebben'', zegt Dennis van Velthoven, een van de organisatoren.

Door het hele centrum hangt inmiddels een kilometertje aan klûnvlaggen. Van Velthoven: ,,Die blijf je de komende tien jaar nog wel zien. Zo willen we het evenement elk jaar een beetje meer gaan aankleden.'' En het is misschien nóg iets drukker dan de eerste keer: ,,Toen waren er 2.500 kaarten, dit jaar waren er 4.000. Maar er zijn ook best veel zwarte klûners, die niet voor een kruisje gaan. We schatten dat er zo'n 5.000 mensen op de been zijn.''

Volledig scherm roosendaal - 20200126 - pix4profs/petervantrijen.klunen op de oude markt als opwarmertje voor carnaval.alle kroegen hebben een elfstedentochtnaam © peter van trijen/pix4profs

Patrick Wezenbeek staat met zijn vaste carnavalsgroepje voor café Bloemenmarkt. ,,Wij zien elkaar door het jaar nauwelijks, maar rond carnaval meldt iedereen zich weer op WhatsApp. Erg leuk dat Bloemenmarkt er dit jaar ook bij is. Dat was altijd ons vaste rustpuntje tijdens carnaval, hier kreeg je je bier nog ouderwets in een glaasje.

Aanwinst voor de stad

Vanaf nu is het elke week feest, van het Priense Swaree naar het Moriaan Mouwe en dan helemaal los.''

Wezenbeek kijkt zijn ogen uit. ,,Vorig jaar was ik op wintersport. Ik vind het echt een fantastisch feest. En allemaal Roosendalers! Echt een aanwinst voor de stad. Geen skiën meer voor mij, klunen wordt mijn nieuwe wintersport. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij.'' Dochter Sara heeft een uur in de rij gestaan om de felbegeerde stempelkaarten in de wacht te slepen. ,,Terwijl ik eigenlijk voor een tentamen moest leren. Maar het was het helemaal waard.''