Tullepetaonen opgelet: de Kwakkelkraant wordt dit weekend weer bezorgd

Man gewond bij botsing tegen hekwerk van spoorover­gang in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een automobilist is maandagmiddag rond 13.20 uur gewond geraakt bij een botsing met het hekwerk van een spoorwegovergang op de Bosschendijk in Oudenbosch. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

31 januari