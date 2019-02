Tullepetaone kunnen klûnen als de beste in Roosendaal

ROOSENDAAL - Ze lijken weinig met elkaar gemeen te hebben: afzien in de ijzige kou op de schaats en carnavalsleut met een biertje in de hand. Maar die twee uitersten hebben elkaar gevonden in het Tullepetaons Klûnen.

Die leutige kroegentocht heeft na het succes in Breda in Roosendaal een daverende en ook nog eens zonovergoten start gemaakt. De 2600 kaarten waren binnen een paar uur uitverkocht, maar zondag melden zich ook nog eens honderden klûners zonder kaart bij de dertien cafés die voor deze gelegenheid allemaal de naam van een Friese stad hebben gekregen.

Parkoers

Het kluunparkoers loopt door de Molenstraat, via de Bloemenmarkt en het Tongerloplein naar de Markt. Daar verzorgen Oud-prins Olav Posthumus en oud-nar Jamie Rockx de opening. Met het Friese volkslied krijgen ze de massa niet in beweging, maar wel met 'Tu-Tu-Tullepetaone'. Die 'ziede gij' dus niet meer 'alléén mee karreneval' maar ook bij het Tullepetaons Klûnen.

Veel klûners hebben al eerder ervaring opgedaan in Breda. Maar Roosendaal is gezelliger, vinden ze. ,,Ze wensen in Breda dat ze het zo hadden uitgevonden'', denkt Bas de Vroomen. ,,Het is hier kleinschaliger en in Roosendaal leeft het creatieve carnaval meer. Wij maken als groep altijd onze uitdossing helemaal zelf, dit jaar gaan we als The Muppets. Carnaval beleef je met je hart, niet met je portemonnee.'' Je proeft de nodige rivaliteit met het Bredase klûnen bij dit clubje. ,,Pim van Bel, die het klûnen in Breda organiseert, komt hier op zaterdag altijd naar de optocht om inspiratie op te doen'', lacht Bas van der Zanden. Van Bel blijkt zijn zwager te zijn, dus een pesterijtje richting Kielegat kan hij niet laten. Maat Niels de Smid doet ook een duit in het zakje. ,,Als je écht feest wil vieren, kom dan naar Roosendaal.''

Kluunthema

De cafés hebben allemaal erg hun best gedaan op het kluunthema. Voor het Wapen van Roosendaal is met tientallen bierkratjes een muur van Sneek gebouwd. De buitenbar bij de Drie Weesgegroetjes is omgedoopt tot 'Koek en Zuipie'. Maar ook de klûners zelf hebben zich uitgeleefd op hun uitdossing. Het is alom Anton-aus Tirol-meets-Rintje-Ritsma-meets-Tu-Tu-Tullepetaon, met hier en daar een snufje Maaskantje. In de weken voor het klûnen ontstond een ware run op het soort kleurige skipakken, waarmee op de skipistes al sinds de jaren negentig niemand meer dood gevonden wil worden. Denise Braat heeft haar schaatsen omgehangen en ook maar gelijk een beker. ,,Ik ben Nederlands kampioen klûnen'', verklaart ze. En ze verkeert in uitstekende vorm, verzekert de kampioene.

,,Het is geweldig georganiseerd, een gezellige kroegentocht waarmee we lekker warm kunnen draaien voor carnaval'', vinden Joris de Waal en Freek van Sint-Truyen, met al flink wat stempels op hun klûnkaart. ,,Het is eigenlijk veel grootser dan we van tevoren verwacht hadden. En wat ook heel erg leuk is, is dat je jong en oud door elkaar ziet klûnen.''

Stempelpost

Al vroeg in de middag hebben opvallend veel klûners de stempelkaart vol. Petra Kerstens die de stempelpost bij de Drie Weesgegroetjes bemant, heeft er blaren op haar vingers van. ,,Het begon om één uur en om twee uur meldden zich hier al de eerste dames met een volle kaart. Die hebben vast niet overal een biertje gedronken.''

Nikki van Kalmthout is met haar hele hockeyteam op stap. De meiden wisselen de biertjes af met waterzakjes. ,,Morgen moeten we allemaal weer werken of naar school.''

Marloes van Egeraat heeft dan ook een suggestie voor de volgende keer. ,,Doe het dan maar op zaterdag.'' Ook Marloes is met een club vriendinnen aan de zwier en ze bewaakt de pot. Lastig, vindt ze. ,,Volgend jaar moeten ze maar met bonnen gaan werken. Veel makkelijker. En misschien een georganiseerde speeddate als afsluiting. Want twee van mijn vriendinnen zijn op zoek naar een man.'' Maar die volgende editie moet er zeker komen, zegt ze. ,,Ik heb niet voor niets twintig euro in een skipak geïnvesteerd! En ik kan niet eens skiën. Maar klûnen kan ik als de beste.''