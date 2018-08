TuinAwards: Jan en Carien van Wezel laten ook voorbijgangers van hun tuin genieten

‘In het begin, als alle planten jong zijn, kost het onderhoud van een tuin veel tijd. Maar nu alles volgroeid is, valt dat echt mee”, vertelt Jan van Wezel (56) uit Wouwse Plantage. Hij en zijn vrouw Carien (53) brengen graag tijd door in hun ruime tuin van bijna 3.000 vierkante meter. In de avond lopen ze geregeld een rondje over hun eigen domein.

Volledig scherm Jan en Carien van Wezel bij de geitjes in hun landschapstuin Wouwse Plantage. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Wie niet beter weet, zou denken dat er een kinderboerderij is. Vanaf de straatkant kun je zo de tuin in kijken en heb je zicht op het gazon, de geitenweide en het bos. Een bewuste keuze. ,,Er fietsen hier dagelijks veel mensen voorbij. Zo kunnen zij ook van onze tuin genieten”, legt Jan uit.

Volledig scherm Overzichtsfoto van de tuin van Jan en Carien van Wezel. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Volledig scherm © Foto Jan Stads / Pix4Profs Het terras waar ze graag samen zitten is wel beschut. Door de gunstige ligging is het er bijna windstil. Carien: ,,De bomen houden veel wind tegen, anders kun je hier in het open veld amper buiten zitten.”

’s Morgens worden ze gewekt door de vogels, er leven vinken, winterkoninkjes en roodborstjes in het bos. ,,Voor vogels en insecten is dit een ideale plek”, vertelt Jan. In de vijver zwemmen drie eenden, twee Hollandse kwakers en een roodschoudertje. Ze hebben geen eendenkuikens dit jaar. ,,We hebben ooit jonge eendjes in de serre grootgebracht”, vertelt Carien.

Quote Roze, paars en wit zijn mijn lievelings­kleu­ren in de tuin Carien van Wezel De weide achter het gazon is het domein van de geiten, twee vrouwtjes en twee mannetjes. ,,Geen koppels hoor”, lacht Jan. ,,De ene bok is te oud en de andere te klein, die maken niks klaar.”

Volledig scherm Kattenstaart. © Foto Jan Stads / Pix4Profs Het gazon is het hart van de tuin en wordt omzoomd door zeer diverse beplanting, waaronder oranjerode daglelies en pioenrozen. Ook de hortensia Annabelle is in verschillende borders te vinden. Carien is dol op de grote witte bollen. Wit, roze en paars zijn haar lievelingskleuren in de tuin. Zo groeit er voor het raam een kattenstaart dwars door een andere vaste plant. Maar die mag blijven. ,,Vanwege de kleur en omdat ie veel vlinders en bijen trekt.”

Volledig scherm In de kas van de zoon van Jan en Carien groeien onder meer perziken. © Foto Jan Stads / Pix4Profs Jan zoekt meestal uit wat waar moet komen. Hij verdiept zich op internet of vraagt de buurman om hulp. Er bloeit een roze roos die nog van zijn vader is geweest. ,,Na zijn overlijden heb ik die meegenomen.” Ook brengt Jan van vakanties graag een souvenir voor in de tuin mee. Uit Monte Carlo komt een plantje dat hij zelf heeft opgekweekt met zaadjes van bloemen bij het kasteel. En uit Italië heeft hij stekjes van palmbomen meegenomen. ,,Die staan in potten. Het is een uitdaging dat hier te laten groeien.”

De taakverdeling bij de familie Van Wezel is duidelijk; Jan is van de indeling en het grove snoeiwerk, Carien zorgt dat alles er netjes bij staat. Hun zoon is baas van de kas. Er groeien kersen, perziken, paprika’s, courgettes en kruiden. Ook staan er veldbloemen. ,,Niet om te plukken, maar om insecten te lokken die de kas vrijhouden van ongedierte zoals luis.”

Normaliter maait de dochter des huizes het gazon, maar zij is in het buitenland. Nu moet vader Jan het zelf doen. ,,Je ziet het. Het is nu wel iets minder strak.”

