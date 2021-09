Truckrun keert na 10 jaar afwezigheid terug in Roosendaal

Hoewel mateloos populair, de rit van 2012 (de 24e editie) zou uiteindelijk de laatste zijn. Tot droefenis van Emil Jansen, Stefan van Veldhoven en Carola Goossens, het drietal dat de rit nu nieuw leven in blaast. Voorzitter Jansen: ,,We vroegen het ons al langer af: waar is de Truckrun toch gebleven?’’ Jansen, zelf internationaal chauffeur, heeft in Roosendaal nog nooit meegereden, maar wel in Zundert: ,,Al die lachende gezichten, dat is geweldig om mee te maken.’’



En dus is besloten een nieuwe stichting op te richten. Start en finish vinden volgend jaar plaats bij stadion De Luiten. Jansen: ,,De route is precies dezelfde als vroeger: over Dinteloord, Fijnaart, Steenbergen, Kruisland, Bergen op Zoom, Heerle en Wouw.’’ Het startschot wordt gegeven door Tina Trucker, die na afloop ook nog op komt treden. Jansen zegt nog met een hoop artiesten in gesprek te zijn voor een optreden.