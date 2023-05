Trucker vervoert gevaarlijke stoffen onvoorzichtig over A58, vrachtwagen barst van gebreken

Verdachte (19) schietpar­tij Roosendaal en dodelijk spookrij­ders­dra­ma A16: ‘Ik heb de trekker niet overge­haald’

BREDA - De hoofdverdachte van de schietpartij in Roosendaal op 15 januari - gevolgd door een autocrash met drie doden - zegt dat hij niet de schutter was. ,,Ik was er wel bij, maar heb niet de trekker overgehaald”, aldus de 19-jarige Piet van O. uit Drunen via zijn raadsman.