Truck in brand in Roosendaal, tegelijkertijd bedrijfsinbraak in de buurt

Vrouw (60) overleden na val over losse stoeptegel in Roosendaal, po­li­tie­on­der­zoek loopt nog

15 september ROOSENDAAL - De 60-jarige vrouw die in augustus zwaargewond raakte omdat ze viel over een losse stoeptegel is overleden aan haar verwondingen. Het politieonderzoek naar de precieze toedracht van het incident loopt nog.